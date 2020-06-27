شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أوباما: عودة الدوري حاليا صعبة.. ورفضنا اللعب قرار الإدارة واللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد يوسف أوباما لاعب وسط الزمالك ان عودة الدوري في الوقت الحالي في ظل عدم السيطرة علي فيروس كورونا يعتبر امرا صعبا ويعرض حياة اللاعبين للخطر، وقال يوسف أوباما في تصريحات لقناة الزمالك : علي الجميع تحمل المسئولية وتقدير ظروف اللاعبين فنحن جميعا نخشي علي ارواحنا واسرنا بسبب فيروس كورونا.

وأضاف يوساف أوباما ان الجميع داخل نادي الزمالك اسرة واحدة وتم اتخاذ قرار عدم اللعب هو قرار إدارة النادي واللاعبين معاه فالكل داخل الزمالك ايد واحدة، كما أكد لاعب الزمالك انه يتفهم جيدا انتقادات جماهير للاعبين في الأوقات الصعبة التي يمر بها الفريق لانه من أبناء النادي ويعلم جيدا حماس الجماهير البيضاء في الحصول علي البطولات.

من ناحية اخري قرر مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور تأجيل الاجتماع الطارئ لمجلس الإدارة الذي كان مقررا له غدا الأحد لمدة ٤٨ ساعة، وجاء القرار لحدوث تطورات جديدة في الأمور التي تمس كرامة الزمالك.

في سياق مختلف انتشرت فى الفترة الأخيرة عدة تقارير تونسية ومحلية عن اقتراب التونسى غيلان الشعلالى، لاعب مالاتيا سبور التركى، من نادى الزمالك بداية من الموسم الجديد لدعم صفوف الفريق الأبيض، بعد قراره بفسخ تعاقده مع ناديه التركى لعدم حصوله على مستحقاته المالية ليرحل عن الفريق التركى.

وبالتواصل مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع كرة القدم بنادى الزمالك، قال لـ"الخليج 365" إنه لم يحدث أى اتصال بين الزمالك واللاعب أو وكيله مع عدم وجود أى نية لضم اللاعب وأنه ليس ضمن حسابات الزمالك فى الموسم الجديد، ليؤكد عدم صحة تلك التقارير المتداولة عن اقتراب الشعلالى من قلعة ميت عقبة.

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فيما تعكف إدارة الكرة بنادى الزمالك، تحت إشراف أمير مرتضى منصور، على دراسة السير الذاتية لعدد من المرشحين لتولى منصب مدير التسويق خلال المرحلة المقبلة، لاختيار بديل لشريف إسلام الذى تم توجيه الشكر له على الفترة التى قضاها فى قلعة ميت عقبة، ومن المقرر أن تقوم إدارة الكرة بنادى الزمالك باختيار مدير التسويق الجديد خلال الفترة المقبلة بعدما تلقت سيرا ذاتية لمجموعة من المرشحين لديهم خبرات فى الشركات المتخصصة فى التسويق الرياضى.

وسيعمل مدير التسويق الجديد الذى سيتم استقدامه على أمور خاصة بالنادى الأبيض، منها استقدام إعلانات وتعاقدات مختلفة للنادى والترويج للأمور الخاصة بقلعة ميت عقبة، خاصة أن قطاع الكرة لديه هيكل إدارى يشرف عليه أمير مرتضى فى الأمور المختلفة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم فى جانب التعاقدات والأمور الخاصة بالفريق.