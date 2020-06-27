شكرا لقرائتكم خبر عن بامبو يرحب بالعودة للإسماعيلي حال رحيله عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر كريم بامبو لاعب وسط الزمالك علي العودة الي الإسماعيلي الذي شهد تألقه الموسم الماضي قبل انضمامه للزمالك، في حالة استقرار الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك علي عدم قيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم المقبل، وأكد كريم بامبو للمقربين منه انه يفضل الانضمام للإسماعيلي الموسم المقبل في ظل راحته النفسية داخل قلعة الدراويش ، رافضا دخوله في صفقات تبادلية تؤدي لانضمامه إلي نادي أخر لا يرغب في اللعب ضمن صفوفه.

وكان كريم بامبو قد خرج تماما من حسابات الفرنسي كارتيرون منذ تولي الأخير القيادة الفنية لفريق الزمالك خلفات للصربي ميتشو، ولم يشارك بامبو سوي في فترات قليلة جديدة مما جعل بقاءه في صفوف الزمالك للموسم المقبل امر صعب، وتبحث إدارة النادي دخول اللاعب ضمن صفقات تبادلية مع اندية أخرى لتدعيم صفوف الأبيض في الصيف المقبل.

في سياق مختلف انتشرت فى الفترة الأخيرة عدة تقارير تونسية ومحلية عن اقتراب التونسى غيلان الشعلالى، لاعب مالاتيا سبور التركى، من نادى الزمالك بداية من الموسم الجديد لدعم صفوف الفريق الأبيض، بعد قراره بفسخ تعاقده مع ناديه التركى لعدم حصوله على مستحقاته المالية ليرحل عن الفريق التركى.

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وبالتواصل مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع كرة القدم بنادى الزمالك، قال لـ"الخليج 365" إنه لم يحدث أى اتصال بين الزمالك واللاعب أو وكيله مع عدم وجود أى نية لضم اللاعب وأنه ليس ضمن حسابات الزمالك فى الموسم الجديد، ليؤكد عدم صحة تلك التقارير المتداولة عن اقتراب الشعلالى من قلعة ميت عقبة.

فيما تعكف إدارة الكرة بنادى الزمالك، تحت إشراف أمير مرتضى منصور، على دراسة السير الذاتية لعدد من المرشحين لتولى منصب مدير التسويق خلال المرحلة المقبلة، لاختيار بديل لشريف إسلام الذى تم توجيه الشكر له على الفترة التى قضاها فى قلعة ميت عقبة، ومن المقرر أن تقوم إدارة الكرة بنادى الزمالك باختيار مدير التسويق الجديد خلال الفترة المقبلة بعدما تلقت سيرا ذاتية لمجموعة من المرشحين لديهم خبرات فى الشركات المتخصصة فى التسويق الرياضى.