كراوتش: صلاح الأحق بجائزة الأفضل في إنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أكد بيتر كراوتش، مهاجم منتخب إنجلترا وليفربول السابق، أنه يفضل اختيار محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا خلال الموسم الجاري عن زميله جوردان هندرسون.
وكتب كراوتش مقالًا في صحيفة دايلي ميل الإنجليزية، يوضح أسباب تفضيله لمحمد صلاح عن هندرسون، وكذلك كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي.
وقال كراوتش: "لعبت في ليفربول، وأحب دي بروين، ولكن كيف لا يفوز لاعب من ليفربول بجائزة الأفضل في إنجلترا بعد التتويج بالبريميرليج؟".
وأكمل: "هندرسون لديه فرصة استثنائية لكي يفوز بالجائزة، وإذا توج بها فإنني لن أكون حزينًا، الفريق محظوظ بوجوده، كان قائدًا ولكنه تدرج ليصبح أسطورة".
وأضاف: "لكن رأيي وصوتي هو لمحمد صلاح. قد يشعر البعض بالضجر ولكن هذا ما أفضله. لقد تفوق الآن على فيرناندو توريس ولويس سواريز، لقد سجل في جميع المباريات المهمة، وأصبح متكاملًا مع كلوب.. علينا ألا نغفل العظمة التي وصل إليها، إنه بالفعل في مستوى آخر مختلف عن اللاعبين".
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