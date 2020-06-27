مرتضى يعلن تأجيل الاجتماع الطارئ للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تأجيل اجتماع مجلس الإدارة الذي كان من المقرر أن يقام غدًا الأحد.

وكان مرتضى منصور قدّم دعوة لمجلس إدارة نادي الزمالك في الساعات الأولى من صباح السبت لمناقشة قرار خطير يمس القلعة البيضاء.

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، أكد مرتضى منصور أن الاجتماع الطارئ سيتأجل 48 ساعة بعدما كان من المقرر أن يقام غدًا الأحد.

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وجاء قرار مرتضى منصور لحدوث تطورات جديدة في المهزلة غير المسبوقة التي تمس كرامة الزمالك.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أعلن في وقت سابق عن رفض استكمال ناديه مسابقة دوري we المصري موسم (2019 - 2020).

قرار إدارة الزمالك جاء بعد سماح وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي باستئناف مسابقة دوري we المصري مرة أخرى بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد المصري (كوفيد 19).

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم كشف مؤخرًا أن مسابقة الدوري سيتم استئنافه مرة أخرى بعد الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي.