رسميا.. روبين يتراجع عن الاعتزال ويخوض تجربة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

أعلن نادي جرونينجين الهولندي، اليوم السبت، تعاقده رسميًا مع "الجناح الطائر" آرين روبين ليكون لاعبًا في الفريق بداية من الموسم المقبل (2020 - 2021).

وبحسب ما جاء في الموقع الرسمي للنادي الهولندي، فإن روبين شارك في تدريبات الفريق خلال الأسابيع القليلة الماضية ليتم الاتفاق على التوقيع مع النادي على أن يتم الإعلان عن تفاصيل العقد في مؤتمر صحفي غدًا الأحد.

بداية صاحب الـ36 عامًا مع الكرة كانت من فريق جرونينجين خلال موسم (1999 - 2000)، ليستمر مع الفريق الهولندي حتى موسم (2002 - 2003) قبل أن ينتقل إلى العملاق بي إس في أيندهوفن.

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وبعد موسمين فقط مع أيندهوفن رحل "الجناح الطائر" إلى صفوف تشيلسي ومنه إلى ريال مدريد قبل أن يستقر به الحال مع بايرن ميونيخ والذي لعب في صفوفه قرابة عشر سنوات.

روبين حقق العديد من الألقاب كان أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ موسم (2012 - 2013) على حساب الغريم بوروسيا دورتموند، بجانب التتويج بكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي في نفس العام.

نجم منتخب هولندا السابق توّج مع بايرن ميونيخ ببطولة الدوري في 8 مناسبات، كما حقق مع تشيلسي بطولتي الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن روبين رحل عن بايرن ميونيخ منذ الصيف الماضي بعد نهاية عقده مع العملاق البافاري ليقرر اللاعب الاعتزال قبل أن يتراجع عن قراره مرة أخرى.