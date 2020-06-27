فرحة مدريدية.. برشلونة يفشل في تحطيم "عناد" سيلتا فيجو بتعادل مخيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

واصل فريق برشلونة فشله في تحطيم "عناد" سيلتا فيجو بعدما فرض الأخير نتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في لقاء جاء ضمن الأسبوع الـ32 من منافسات الدوري الإسباني.

برشلونة كام متفوقًا في النتيجة حتى الدقيقة 88 إلا أن أسباس كان له رأي آخر بعدما أحرز قائد سيلتا فيجو التعادل لينتهي اللقاء بنتيجة (2-2).

هذه النتيجة جعلت برشلونة يفشل للمباراة السادسة على التوالي في تحقيق الفوز على ملعب سيلتا فيجو.

وأصبح برشلونة في الصدراة مؤقتًا برصيد 69 نقطة ليصبح متفوقًا بنقطة على ريال مدريد إلا أن الفريق الملكي سيواجه إسبانيول غدًا الأحد ضمن مباريات نفس المرحلة.

في المقابل، ظل سيلتا فيجو في الترتيب السادس عشر برصيد 34 نقطة.

ملخص المباراة:

بداية قوية دخل بها برشلونة المباراة وكاد الفريق الكتالوني أن يفتتح التسجيل مبكرًا، لكن العارضة الأفقية لمرمى سيلتا فيجو أبعدت ضربة رأسية قوية من المدافع جيرارد بيكيه بعد ركلة ركنية في الدقيقة السادسة من اللقاء.

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استمر ضغط برشلونة على سيلتا فيجو خلال الثلث ساعة الأولى من المباراة، حتى أدرك الضيوف هدف افتتاح التسجيل عن طريق الأوروجوياني لويس سواريز من ضربة رأسية متقنة، مستغلا ركلة حرة ذكية نفذها ليونيل ميسي بالدقيقة الـ20، بعدما ظن الجميع أن الأرجنتيني سيسددها مباشرةً في المرمى.

وفي الدقيقة الـ22 من اللقاء، ارتكب مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة خطأ فادحا، ليفتك سيلتا فيجو وتأتي إلى ياجو أسباس مهاجم الفريق داخل منطقة الجزاء في مواجهة المرمى، لكن الظهير الأيسر خوردي ألبا عاد وأنقذ البارسا من إحراز هدف التعادل لأصحاب الأرض.

استمرت ردة الفعل القوية من سيلتا فيجو بعد هدف برشلونة، ومرر دينيس سواريز تمريرة رائعة إلى مهاجم الفريق داخل منطقة الجزاء، لكن تير شتيجن نجح في التصدي ببراعة للتسديدة، قبل أن ترتد مرة أخرى لأصحاب الأرض ويواصل حارس برشلونة الحفاظ على نظافة شباكه في الدقيقة الـ24.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع كاد ليونيل ميسي أن يسجل هدفًا من ركلة ركنية لولا يقظة حارس سيلتا فيجو الذي أبعد الكرة قبل دخولها الشباك لينتهي الشوط الأول بتفوق برشلونة بنتيجة (1-0).

الدقيقة 51 من بداية الشوط الثاني، شهدت تسجيل سيلتا فيجو هدفًا عن طريق لاعبه الروسي سمولوف لتصبح النتيجة (1-1).

وشهدت الدقيقة 68 تسجيل لويس سواريز هدف برشلونة الثاني بعد تمريرة من ليونيل ميسي ليعود التفوق في النتيجة للبرسا.

برشلونة تلقى ضربة موجعة قبل نهاية المباراة بدقيقتين عن طريق قائد فريق سيلتا فيجو أسباس بعدما سجل التعادل من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة.

تشكيل برشلونة: تير شتيجين - جوردي ألبا - نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - صامويل أومتيتي - إيفان راكيتيتش - ارتورو فيدال - ريكي بويج - أنسو فاتي - لويس سواريز - ليونيل ميسي.