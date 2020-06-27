الرائد السعودي يوفر طائرة خاصة لعودة المدير الفني بيسنيك هاسي

قام رئيس نادي الرائد السعودي فهد المطوع بحجز وتأمين طائرة خاصة لعودة مدرب الفريق البلجيكي بيسنيك هاسي والطاقم الفني المساعد له ولاعب الفريق الكاميروني ارنود ديوم إلى والطاقم الفني المساعد له ولاعب الفريق الكاميروني ارنود ديوم إلى السعودية ومن المتوقع وصولهم يوم الأربعاء المقبل استعدادا لعودة الدوري السعودي بعد فترة توقف اكثر من ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا .

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