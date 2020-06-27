المقاولون يخوض مرانه الجماعي الأول

ادى لاعبو المقاولون العرب، مرانا خفيفا في بداية الاستعداد لعودة الدوري، على الملعب الرئيسي باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر قبل إستئناف التدريبات الجماعية بعد توقف أكثر من ثلاث شهور بسبب جائحة فيروسكورونا.
وقام النادي بتعقيم ملعب التدريبات وغرفة خلع الملابس قبل إنطلاق المران الأول اليوم.
الجدير بالذكر خضع الإثنين الماضي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بناديالمقاولون العرب والجهاز الفني للذئاب بقيادة عماد النحاس والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام علي الكرة لإجراء المسحة الطبية الأولي للكشف عن كورونا وذلك بالاتفاق مع اللجنة الطبية المكلفة من اتحاد الكرة، بإجراء تلك الفحوصات للاعبي الدوري قبل العودة لاستئناف التدريبات .
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