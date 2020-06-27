تشكيل مباراة ليجانيس و أوساسونا بالدوري الإسباني

يلتقي فريق ليجانيس نظيره أوساسونا ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني في مباراة البحث عن الهروب من الهبوط للقسم الثاني . الإسباني في مباراة البحث عن الهروب من الهبوط للقسم الثاني . وجاء تشكيل ليجانيس للقاء كالتالي : Advertisements بينما جاء تشكيل أوساسونا كما يلي :

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