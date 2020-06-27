برشلونة يتعثر أمام سيلتا فيجو ويتعادل بالليجا

حسم التعادل الإيجابي مباراة برشلونة وسيلتا فيجو، بهدفين لكلا الفريقين، التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

سجل هدفي برشلونة كلا من: ليونيل ميسي،

لويس سواريز في الدقائق 20، و67 على نحو الترتيب، فيما سجل لسيلتا فيجو، كلا من: فيدور سمولوف، وإسباس في الدقائق 50 و88.

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رفع برشلونة رصيده إلى 69 نقطة في صدارة الليجا، بفارق نقطة عن ريال مدريد الوصيف، الذي يملك 68 نقطة، وسيخوض مباراته غدًا من نفس الجولة أمام إسبانيول

فيما رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس عشر.