لايبزيج يهزم أوجسبورج 2 / 1 في الدوري الألماني

فاز فريق لايبزيج على نظيره أوجسبورج بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب " إمبولس أرينا " ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الألماني.
سجل هدفي لايبزيج اللاعب تيمو فيرنير في الدقيقتين 28 و 80 على التوالي ، بينما سجل هدف أوجسبورج الوحيداللاعب روبين فارجاس في الدقيقة 71 .
بهذه النتيجة رفع لايبزيج رصيده الى 66 نقطة يحتل بها المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني "بوندزليجا" بينما تجمد رصيد أوجسبورج عند 36 نقطة في المركز السابع عشر .
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