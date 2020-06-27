لايبزيج يهزم أوجسبورج 2 / 1 في الدوري الألماني

فاز فريق لايبزيج على نظيره أوجسبورج بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب " إمبولس أرينا " ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الألماني

سجل هدفي لايبزيج اللاعب تيمو فيرنير في الدقيقتين 28 و 80 على التوالي ، بينما سجل هدف أوجسبورج الوحيد

اللاعب روبين فارجاس في الدقيقة 71 .

بهذه النتيجة رفع لايبزيج رصيده الى 66 نقطة يحتل بها المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني "بوندزليجا" بينما تجمد رصيد أوجسبورج عند 36 نقطة في المركز السابع عشر .