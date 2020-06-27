تأجيل اجتماع مجلس إدارة الزمالك ٤٨ ساعة

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور تأجيل الاجتماع الطارئ لمجلس الإدارة الذي كان مقررا له اليوم لمدة ٤٨ ساعة. لمجلس الإدارة الذي كان مقررا له اليوم لمدة ٤٨ ساعة. وجاء القرار لحدوث تطورات جديدة في المهزلة غير المسبوقة التي تمس كرامة الزمالك.

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