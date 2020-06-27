الزمالك يتمسك بموقفه بعدم استكمال الدوري الممتاز

أعلن نادي الزمالك تمسكه بموقفه وعدم استكمال مسابقه الدوري الممتاز، وسط تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وكان الزمالك رفض الخضوع إلى الفصوحات الطبية،التي فرضها اتحاد الكرة على أندية الدوري الممتاز، تمهيدًا لعودة الدوري الممتاز، بعد توقفه منذ فترة طويلة، في شهر مارس الماضي، آثر تفشي فيروس كورونا.
في سياق متصل، أعلن محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، إصابته بفيروس كورونا، بعد ظهور نتائج فحوصات عينته، التي أظهرت إيجابيتها من الفيروس كوفيد-19.
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