يونيون برلين يهزم فورتونا دوسلدورف بثلاثية نظيفة في الدوري الألماني

فاز فريق يونيون على نظيره فورتونا دوسلدورف بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب " استاد آندر آلتن فورستيري " ضمن منافسات الجولة 34 من الدوريالألماني .
سجل أهداف اللقاء كل من أنتوني ايجا في الدقيقة 26 ، كريستيان جينتنير في الدقيقة 54 ، و سليمان عبداللهفي الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.
بهذه النتيجة رفع يونيون برلين رصيده الى 41 نقطة يحتل بها المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الألماني "بوندزليجا" بينما تجمد رصيد فورتونا دوسلدورف عند 30 نقطة في المركز قبل الأخير .
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