اتحاد الكرة يدرس معاقبة حازم إمام بسبب بيان رفض استكمال الدوري

يدرس اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، معاقبة حازم إمام لاعب الزمالك، بعد هجومه في بيانه على اللجنة الخماسية وقوله إن اتحاد الكرة يعرض ارواح اللاعبين للخطر لإرضاء أحد الأندية.

كان حازم امام أكد رفض لاعبي الزمالك خوض مباريات الدوري لانتشار فيروس

كما أصدر محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفارس الأبيض بيانا بنفس المضمون. الخماسية وقوله إن اتحاد الكرة يعرض ارواح اللاعبين للخطر لإرضاء أحد الأندية.كان حازم امام أكد رفض لاعبي الزمالك خوض مباريات الدوري لانتشار فيروس كورونا كما أصدر محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفارس الأبيض بيانا بنفس المضمون.

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