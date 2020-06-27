زي النهارده: الأرجنتين تصعد لنهائي كأس العالم

في مثل هذا اليوم الموافق 27 يونيو 1986 صعد منتخب الأرجنتين لنهائي كأس العالم بالمكسيك بعد تغلبه على نظيره البلجيكي بهدفين نظيفين .

سجل الهدفين مارادونا بواقع هدف في كل شوط.، وفاز في هذه المباراة بلقب بأحسن لاعب في البطولة.

يذكر أن الأرجنتين حصدت كأس البطولة بعد فوزها على المانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نهائي البطولة. نظيره البلجيكي بهدفين نظيفين .سجل الهدفين مارادونا بواقع هدف في كل شوط.، وفاز في هذه المباراة بلقب بأحسن لاعب في البطولة.يذكر أن الأرجنتين حصدت كأس البطولة بعد فوزها على المانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نهائي البطولة.

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