شاهد أهداف مباراة مانشستر يونايتد ونوريتش سيتي في كأس الاتحاد الانجليزي، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 27-6-2020 في ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.

تنقل مباراة “مانشستر يونايتد ونوريتش سيتي” على قناة بي إن سبورتس 2، كما تنقل على قناة بي بي سي وان، وقناة تي آر تي سبور التركية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، على ملعب نوريتش سيتي “كارو رود”.

تأهل “مانشستر يونايتد” إلى هذا الدور بعد تغليه على “ديربي كاونتي” في الدور الخامس بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب “برايد بارك ستاديوم” يوم 5 مارس 2019.

بينما صعد “نوريتش سيتي” على حساب “توتنهام هوتسبير” بعدما تغلب عليه في ركلات الترجيح بنتيجة (3-2)، بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.

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اخر مباراة جمعت الفريقين في بطولة اقصائية، كانت في دور الـ 16 بكأس رابطة المحترفين الانجليزية، على ملعب “أولد ترافورد” يوم 2 مارس 2013، وانتهت بفوز مانشستر يونايتد برباعية نظيفة.

تشكيل الفريقين فى مباراة اليوم ..

تشكيلة نوريتش سيتي: كرول – ارونز – جودفري – كلوس – لويس – مكلين – تيتيي – روب – بوينديا – كانتويل – بوكي.

تشكيلة مانشستر يونايتد: روميرو – دالوت – بايلي – ماجوير – شو – مكتومناي – فريد – ماتا – برونو – لينجارد – إيجالو.

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