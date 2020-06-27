يواجه مانشستر يونايتد نظيره نوريتش سيتي” ضمن أهم مباريات اليوم السبت 27-6-2020 في ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.
تنقل مباراة “مانشستر يونايتد ونوريتش سيتي” على قناة بي إن سبورتس 2، كما تنقل على قناة بي بي سي وان، وقناة تي آر تي سبور التركية.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، على ملعب نوريتش سيتي “كارو رود”.
تأهل “مانشستر يونايتد” إلى هذا الدور بعد تغليه على “ديربي كاونتي” في الدور الخامس بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب “برايد بارك ستاديوم” يوم 5 مارس 2019.
بينما صعد “نوريتش سيتي” على حساب “توتنهام هوتسبير” بعدما تغلب عليه في ركلات الترجيح بنتيجة (3-2)، بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.
اخر مباراة جمعت الفريقين في بطولة اقصائية، كانت في دور الـ 16 بكأس رابطة المحترفين الانجليزية، على ملعب “أولد ترافورد” يوم 2 مارس 2013، وانتهت بفوز مانشستر يونايتد برباعية نظيفة.
اضغط هنا لقراءة تقرير نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ونوريتش سيتي في كأس الاتحاد الانجليزي
..
كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ونوريتش سيتي في كأس الاتحاد الانجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.