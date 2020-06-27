صورة| تقرير يُثير ارتياح جماهير الهلال السعودي بعد إصابة كاريلو بـ”كورونا”

يُعتبر محترف نادي الهلال السعودي، أندريه كاريلو، من أهم اللاعبين في تشكيلة المدرب رازفان لوشيسكو، وقد ساهم اللاعب بقوة في تتويج الزعيم العام الماضي ببطولة دوري أبطال آسيا، وكذلك اعتلاء صدارة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) بفارق 6 نقاط عن نادي النصر ، قبل 8 جولات من نهاية المسابقة.

وكان الدوري السعودي قد توقف بشكل إجباري منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا، وتقرر استئناف المسابقة من جديد مع بداية شهر أغسطس المقبل، وستعود البطولة بشكل مُثير بإقامة مواجهة الديربي بين الهلال والنصر في الجولة 23.

وعاشت جماهير الهلال، اليوم السبت، ساعات من القلق، بعدما أكدت العديد من المصادر أن كاريلو مُصاب بفيروس كورونا “كوفيد 19″، وذكرت أن الاختبار الذي أجراه اللاعب، وظهرت نتيجته قبل 10 أيام، كان إيجابيا.

لا قلق.. الحالة مستقرة

صحيفة “elbocon” البيروفية أكدت في تقرير لها أن أندريه كاريلو بالفعل أُصيب بفيروس كورونا، لكن حالته الآن مستقرة، ويتعافى اللاعب من أجل العودة سريعًا إلى تدريبات فريقه الهلال.

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وأوضحت أن “كاريلو هو ثاني بيروفي محترف في الخارج يُصاب بفيروس كورونا، وكانت الحالة الأولى للاعب لوكوموتيف موسكو الروسي جيفرسون فارفان”.

كاريلو مع الهلال

وخلال مسيرته مع الهلال، لعب كاريلو 59 مباراة حتى الآن، وسجل اللاعب البيروفي في هذه المباريات 12 هدفًا، وصنع 14 هدفًا خلال 4631 دقيقة لعب، أي أنه أحرز هدفًا كل 385 دقيقة، وصنع هدفًا كل 330 دقيقة.

ويُدافع صاحب الـ 29 عامًا عن قميص الهلال منذ صيف عام 2018، حينما حضر لمدة موسم على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي، وبعد نهاية الموسم، وظهور كاريلو بمستويات جيدة، قرر النادي العاصمي شراء اللاعب بشكل نهائي في صيف عام 2019.

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