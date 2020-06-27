كارتيرون يضع خطة الزمالك لمواجهة الرجاء بدوري ابطال افريقيا

وضع المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون، خطة اعداد الفريق، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

وجهز باتريس كارتيرون، خطة عودة الفريق إلى التدريبات الجماعية، في حال قررت إدارة النادي ذلك، حتى يكون على أهبة الاستعداد لخوض مباراتي دور نصف النهائي ضد الرجاء المغربي.

ويعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” موعد نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، عقب اجتماع المكتب التنفيذي، المقرر له 30 يونيو الجاري.

وقرر كارتيرون تقسيم لاعبي الزمالك إلى 5 مجموعات، على أن تخضع كل مجموعة للتدريب بشكل منفرد لمدة قد تصل إلى أسبوعين، للتأكد من عدم اصابة أي لاعب بـ”فيروس كورونا“، قبل اندماج اللاعبين في التدريبات الجماعية.

ويرفض لاعبو الزمالك النزول إلى النادي لخوض التدريبات، وقرروا عدم المشاركة في المباريات قبل أن يتم إيجاد علاج لـ”فيروس كورونا”.

ويخطط كارتيرون لإقامة معسكر مغلق للفريق، يتواجد به اللاعبين، لمدة أسبوعين قبل مواجهتي الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

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