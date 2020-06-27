بث مباشر | شاهد مانشستر يونايتد ونوريتش سيتي في كأس الاتحاد الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لاستضافة “نوريتش سيتي” نظيره “مانشستر يونايتد” ضمن أهم مباريات اليوم السبت 27-6-2020 في ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي “FA Cup”.

تنقل مباراة “مانشستر يونايتد ونوريتش سيتي” على قناة بي إن سبورتس 2، كما تنقل على قناة بي بي سي وان، وقناة تي آر تي سبور التركية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينتش، على ملعب نوريتش سيتي “كارو رود”.

تأهل “مانشستر يونايتد” إلى هذا الدور بعد تغليه على “ديربي كاونتي” في الدور الخامس بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب “برايد بارك ستاديوم” يوم 5 مارس 2019.

بينما صعد “نوريتش سيتي” على حساب “توتنهام هوتسبير” بعدما تغلب عليه في ركلات الترجيح بنتيجة (3-2)، بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر فيديو مانشستر يونايتد ونوريتش سيتي اليوم

..