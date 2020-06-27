بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونوريتش سيتي في كأس الاتحاد الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر يونايتد ونوريتش سيتي” ضمن أهم مباريات اليوم السبت 27-6-2020 في ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.

تنقل مباراة “مانشستر يونايتد ونوريتش سيتي” على قناة بي إن سبورتس 2، كما تنقل على قناة بي بي سي وان، وقناة تي آر تي سبور التركية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، على ملعب نوريتش سيتي “كارو رود”.

تأهل “مانشستر يونايتد” إلى هذا الدور بعد تغليه على “ديربي كاونتي” في الدور الخامس بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب “برايد بارك ستاديوم” يوم 5 مارس 2019.

بينما صعد “نوريتش سيتي” على حساب “توتنهام هوتسبير” بعدما تغلب عليه في ركلات الترجيح بنتيجة (3-2)، بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.

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اخر مباراة جمعت الفريقين في بطولة اقصائية، كانت في دور الـ 16 بكأس رابطة المحترفين الانجليزية، على ملعب “أولد ترافورد” يوم 2 مارس 2013، وانتهت بفوز مانشستر يونايتد برباعية نظيفة.

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مانشستر يونايتد 0-0 نوريتش سيتي

????️ملعب كارو رود (نوريتش سيتي)

????كأس الاتحاد الانجليزي (دور ربع النهائي – دور الـ8)

⌚جارية الآن – الشوط الاول

بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”

أهلاً ومرحبًا بكم في مباراة مانشستر يونايتد ونوريتش سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.

نرجو منكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

????تشكيلة مانشستر يونايتد: روميرو – دالوت – بايلي – ماجوير – شو – مكتومناي – فريد – ماتا – برونو – لينجارد – إيجالو.

????تشكيلة نوريتش سيتي: كرول – ارونز – جودفري – كلوس – لويس – مكلين – تيتيي – روب – بوينديا – كانتويل – بوكي.

“1???? بداية الشوط الاول..

“5 مرور اول خمس دقائق بدون هجمات خطيرة على كلام المرميين.

“10 مانشستر يونايتد يستحوذ على الكرة منذ البداية ولكن مازالت نتيجة المباراة سلبية.

“20 مباراة بطيئة جدًا من الفريقين حتى هذه اللحظات

“28 تسديدة قوووية من مكلين ولكن تعلو مرمى دي خيا.

“35 سيطرة واستحواذ تام من اليونايتد ولكن بدون اي تهديد على مرمى نوريتش.

“40 اللعب يتوقف الآن بسبب اصابة لاعب نوريتش سيتي تود كانتويل.. اللاعب الشاب سقط بطريقة خاطئة بدون اي تدخل من احد.

“42 تشكيلة مانشستر يونايتد شهدت 8 تعديلات عن المباراة الماضية امام “شيفيلد يونايتد”..

“43 انطلاقة ممتازة من تود كانتويل تنتهي في اقدام روب الذي سدد كرة قوية ولكن ترتطم في دفاعات اليونايتد.

“43 تعتبر الفرصة الاخيرة هي الاخطر في الشوط الاول!!

“45 حكم المباراة يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدل من ضائع.

“45+2 صافرة نهاية الشوط الاول الملل جدًا بالتعادل السلبي.

استراحة قصيرة ونعود لكم من جديد مع بداية الشوط الثاني.

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