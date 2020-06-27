شاهد أهداف مباراة برشلونة وسلتا فيغو في الدوري الاسباني، في أهم مباريات اليوم السبت 27-6-2020، فى إطار منافسات الجولة الـ 32، من الدوري الاسباني “لاليجا”.

نٌقلت مباراة “برشلونة وسلتا فيغو” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما نُقلت على قناة لاليجا تي ڤي بار، وقناة موڤي ستار لاليجا 1.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “بالايدوس” بمدينة فيغو.

نجا برشلونة من الخسارة أمام مضيفه سلتا فيغو على ملعب “بالايدوس” لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي (2-2)، وافتتح النجم الأوروجوياني لويس سواريز التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 20 ثم أدرك فيدور سمولوف التعادل لسيلتا فيجو في الدقيقة 50.

وبعدها، سجل سواريز الهدف الثاني له ولبرشلونة في الدقيقة 67 لكن اياجو اسباس خطف هدف التعادل لسيلتا فيجو في الدقيقة 88.

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وجاء التعادل ليهدد أمال برشلونة في الحفاظ على لقب الدوري الاسباني، حيث رفع الفريق رصيده إلى 69 نقطة ليحتل الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط أمام غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يخوض مباراته في المرحلة غدا الأحد أمام إسبانيول، على ملعب الأخير، كما رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس عشر.

إليكم أهداف المباراة ..

هدف برشلونة 1-0

هدف التعادل لسلتا فيغو 1-1

الهدف الثاني لبرشلونة 2-1

هدف سلتا فيغو الثاني 2-2

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