عاجل | تشكيلة برشلونة الرسمية أمام سلتا فيغو في الدوري الاسباني

أعلن المدير الفني كيكي سيتين التشكيلة الرسمية التي سيواجه بها فريق “سلتا فيغو” على الملعب الصعب “بالايدوس”.

وشهدت التشكيلة الرسمية لنادي برشلونة مشاركة جوهرتي الفريق “أنسو فاتي وريكي بويج” على حساب كل من النجم الفرنسي “أنطوان جريزمان”، والبرازيلي “ارثر ميلو”.

وجاء في حراسة المرمى كالمعتاد الحارس الألماني المتألق “تير شتيجن”، ولم يشهد خط الدفاع اي تغيير سوى في مركز قلب الدفاع حيث سيشارك المدافع الدولي الفرنسي “صامويل أومتيتي” على حساب زميله “لينجليه”.

ووقع اختيار سيتين كالعادة على “جيرارد بيكيه” في قلب الدفاع، بينما جاء في مركز الظهير الايمن “نيلسون سيميدو”، وعلى اليسار “جوردي ألبا”.

وسيلعب كل من الاسطورة الأرجنتينية “ليونيل ميسي” والأوروجوياني “لويس سواريز” بجوار اللاعب الشاب أنسو فاتي في الخط الأمامي.

والتالي تشكيلة برشلونة الرسمية أمام سلتا فيغو في الدوري الاسباني، التي أعلنها المدرب كيكي سيتين.

تير شتيجن

جوردي ألبا – جيرارد بيكيه – أومتيتي – سيميدو

أرتورو فيدال – بوسكيتس – ريكي بويج

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أنسو فاتي – لويس سواريز – ليونيل ميسي

دكة البدلاء: نيتو – أراوخو – مونشو – ارثر – بينيا – مورير – لينجليه – جريزمان – فيربو – خورخي كوينكا – كويادو – برايثوايت.

والتالي تشكيلة سلتا فيغو الرسمية

بلانكو

أيدو – سانز – نيستور

كيفين فاسكيز – منديز – يوكوسولو – دينيس سواريز – جونزاليس

أسباس – سمولوف

دكة البدلاء: فيلار – روسيتش – جيسون موريللو – سانتي مينا – خوان هرنانديز – فونتان – جابرييل فيرنانديز – بابي ديوب – براداريتش – بيرميخو – رافينيا – نوليتو.

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