نتيجة مباراة برشلونة وسلتا فيغو في الدوري الاسباني

يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على سلتا فيجو في أهم مباريات اليوم السبت 27-6-2020، فى إطار منافسات الجولة الـ 32، من الدوري الاسباني “لاليجا”.

تنقل مباراة “برشلونة وسلتا فيغو” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة لاليجا تي ڤي بار، وقناة موڤي ستار لاليجا 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “بالايدوس” بمدينة فيغو.

يحتل “برشلونة” المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 68 نقطة متساويًا في عدد النقاط مع المتصدر “ريال مدريد”، الذي يعتلي الصدارة بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة، وسيسعى البلوجرانا إلى تحقيق الفوز من أجل وضع اللوس بلانكوس تحت الضغوطات قبل مواجهته امام “إسبانيول” غدًا الأحد.

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واستعاد برشلونة سكة الانتصارات من جديد ببطولة الدوري الاسباني، اثر تغلبه على “أثلتيك بيلباو” بالجولة الماضية، ليرفع رصيده في عدد مرات الفوز هذا الموسم بالليجا إلى 21، بينما حقق التعادل في 5 مباريات، وخسر مثلها، وسجل 70 هدف كأقوى هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه 31 مرة.

في المقابل يقبع “سلتا فيغو” في المركز الـ16 برصيد 33 نقطة، بفارق 7 نقاط بينه وبين أولى المراكز المهددة بالهبوط التي يقع فيها “ريال مايوركا”، وبفارق نقطتين فقط عن اصحاب المراكز الـ 15 و14 “ديبورتيفو ألافيس وبلد الوليد” على الترتيب.

اخر 10 مباريات خاضها الفريقين في بطولة الدوري الاسباني، انتصر “برشلونة” في 8 مباريات، وخسر مباراة واحدة، وتعادل مثلها، بينما فاز “سلتا فيغو” في 4 لقاءات، وتعادل مثلهما، وخسر في مباراتين.

وانتهت اخر مواجهة بين “برشلونة وسلتا فيغو” في الليجا بفوز البلوجرانا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد نال منهما الأسطورة الارجنتينية “ليونيل ميسي” نصيب الأسد بهاتريك، في المباراة التي أقيمت على ملعب “الكامب نو” يوم 9 نوفمبر 2019.

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