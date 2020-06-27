الارشيف / اخبار الرياضه

نتيجة مباراة برشلونة وسلتا فيغو في الدوري الاسباني

0 نشر
سامي مصطفى 0 تبليغ

Advertisements

يحل ضيفاً ثقيلاً على سلتا فيجو في أهم مباريات اليوم السبت 27-6-2020، فى إطار منافسات الجولة الـ 32، من الدوري الاسباني “لاليجا”.

تنقل مباراة “برشلونة وسلتا فيغو” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة لاليجا تي ڤي بار، وقناة موڤي ستار لاليجا 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت ، على ملعب “بالايدوس” بمدينة فيغو.

يحتل “برشلونة” المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 68 نقطة متساويًا في عدد النقاط مع المتصدر “”، الذي يعتلي الصدارة بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة، وسيسعى البلوجرانا إلى تحقيق الفوز من أجل وضع اللوس بلانكوس تحت الضغوطات قبل مواجهته امام “إسبانيول” غدًا الأحد.

Advertisements

واستعاد برشلونة سكة الانتصارات من جديد ببطولة الدوري الاسباني، اثر تغلبه على “أثلتيك بيلباو” بالجولة الماضية، ليرفع رصيده في عدد مرات الفوز هذا الموسم بالليجا إلى 21، بينما حقق التعادل في 5 مباريات، وخسر مثلها، وسجل 70 هدف كأقوى هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه 31 مرة.

في المقابل يقبع “سلتا فيغو” في المركز الـ16 برصيد 33 نقطة، بفارق 7 نقاط بينه وبين أولى المراكز المهددة بالهبوط التي يقع فيها “ريال مايوركا”، وبفارق نقطتين فقط عن اصحاب المراكز الـ 15 و14 “ديبورتيفو ألافيس وبلد الوليد” على الترتيب.

اخر 10 مباريات خاضها الفريقين في بطولة الدوري الاسباني، انتصر “برشلونة” في 8 مباريات، وخسر مباراة واحدة، وتعادل مثلها، بينما فاز “سلتا فيغو” في 4 لقاءات، وتعادل مثلهما، وخسر في مباراتين.

وانتهت اخر مواجهة بين “برشلونة وسلتا فيغو” في الليجا بفوز البلوجرانا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد نال منهما الأسطورة الارجنتينية “ليونيل ” نصيب الأسد بهاتريك، في المباراة التي أقيمت على ملعب “الكامب نو” يوم 9 نوفمبر 2019.

اضغط هنا لقراءة تقرير نتيجة مباراة برشلونة وسلتا فيغو في الدوري الاسباني

..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة مباراة برشلونة وسلتا فيغو في الدوري الاسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا