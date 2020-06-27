يورجن كلوب: سانشو إلى ليفربول؟ سيليق عليه اللون الأحمر كثيرًا

ألقى مدرب ليفربول “يورجن كلوب” الضوء على ملاحقة جناح بوروسيا دورتموند “جادون سانشو”، حيث ارتبط فريق الريدز منذ فترة طويلة بخطوة جلب الإنجليزي، الذي يقال أنه هدف كبير للمنافس مانشستر يونايتد.

حقق جادون سانشو أداءً مذهلاً تحت اللواء الأسود والأصفر هذا الموسم، وسجل 20 هدفًا مع ناديه دورتموند، كما امتاز بصناعة الأهداف لزملائه، سواء في دوره كجناح أو كمهاجم ثاني.

وتحدث كلوب إلى الصحيفة الألمانية “بيلد” وأشار إلى أن سانشيز هدف أندية البريميرليج كلاعب مثير للاهتمام، ولكنه سكب الماء البارد على الادعاءات بأن ليفربول يمكن أن يقوم بحركة تجاهه هذا الصيف.

وقال بطل البريميرليج “سيبدو القميص الأحمر جيدًا جدًا على جادون سانشو، لكنني لا أعتقد أن مثل هذا الانتقال سيحدث هذا الصيف، إنه لاعب مثير للاهتمام للغاية، إذا انتقل إلى ليفربول، فسأكون الأكثر مفاجأة من الجميع”.

وعلى عكس كلوب، يحرص الشياطين الحمر على إحضار سانشو إلى الدوري الانجليزي هذا الصيف، ومن المتوقع أن يكلف اللاعب الإنجليزي أكثر من 100 مليون يورو، وهذا الرقم يُعطل مانشستر يونايتد حتى الآن، والذي ينتظر حسم مصيره من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

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