برشلونة وباريس سان جيرمان ينضمان لقائمة الراغبين في التعاقد مع لاعب ارسنال

أصبح مستقبل لاعب ارسنال الإنجليزي، ماتيو جندوزي مع الفريق موضع شك، وهناك العديد من الأندية المهتمة باللاعب الفرنسي البالغ من العمر 21 عامًا، وفقًا لما كشفته تقارير صحفية.

وانضم ماتيو جندوزي إلى ارسنال في الميركاتو الصيفي عام 2018، وكان الجانرز في ذلك الوقت تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، وتم شراء الشاب اليافع من لوريان الفرنسي مقابل سبعة ملايين جنيه إسترليني.

وأصبح ماتيو جندوزي في موسمه الأول أثناء فترة تدريب أوناي إيمري، ركيزة شبه أساسية في خط الوسط، حيث لعب 33 مباراة في الدوري الانجليزي الممتاز منها 23 مرة كأساسي.

ومع ذلك، فإن انتهاء فترة ولاية إيمري مع الفريق جعلت مستقبل جندوزي مع آرسنال غير مؤكد، وذلك بعدما قال المدرب الجديد ميكيل آرتيتا أنه غير راضٍ عن انضباط لاعبه الشاب.

حصل ماتيو جندوزي على تقييم سيئ من مدربه أرتيتا بعد مباراة الفريق ضد برايتون في الجولة 30 من الدوري الانجلزي الممتاز، حيث خسر ارسنال بهدفين مقابل هدف خارج قواعده.

في الواقع، كان أداء جندوزي جيد خلال اللقاء. ومع ذلك، قام اللاعب الشاب بفعل غير منضبط. حيث أظهرت الكاميرات اللاعب الفرنسي وهو يمسك بعنق لاعب برايتون نيل موباي.

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جندوزي مخيب للآمال!

ووصف ميكيل آرتيتا موقف جندوزي بأنه مخيب للآمال، حيث كان المدرب الإسباني غاضبًا جدًا. ونتيجة لذلك، لم يدخل الفرنسي في قائمة الفريق عندما التقى آرسنال مع ساوثامبتون في المباراة التي تليها.

ويقال أن آرتيتا مستعد لترك جندوزي يرحل في الميركاتو الصيفي.

وفي هذا الصدد ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن هناك عدد من الأندية على استعداد لضم ماتيو جندوزي في الميركاتو لصيفي.

ووفقًا للتقارير، فإن برشلونة أحد الأندية المهتمة بخدمات لاعب ارسنال، كما هناك أيضًا اهتمام من جانب “باريس سان جيرمان، مانشستر يونايتد، أتلتيكو مدريد والإنتر”.

وكما جرت العادة في السنوات الأخيرة، يظهر اسم “برشلونة” بجانب اسم “باريس سان جيرمان“، عندما يتعلق الأمر بالتفاوض مع اللاعبين، حيث تكرر الأمر أكثر من مرة، وهو ما يجعل الأمر يظهر كأنه صراعًا من نوع خاص بين الناديين.

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