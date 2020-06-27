احتفالات جماهير ليفربول تزيد عن الحد .. والشرطة تضطر للتدخل

تظاهرت جماهير ليفربول فرحًا لليلة الثانية على التوالي وسط المدينة، احتفالاً بلقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن طلب منها العودة للمنازل، وسط مخاوف من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″سريع العدوى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماهير أطلقت الألعاب النارية في مبني “رويال ليفر” الشهير بالمدينة، والذي يملكه فرهاد مشيري صاحب حصة الأغلبية في أسهم نادي إيفرتون المنافس، وإن النار اشتعلت في إحدى شرفات المبنى.

وانتهى انتظار ليفربول لمدة 30 عاما، محققًا لقبه 19 في الدوري الانجليزي يوم الخميس الماضي، عندما تغلب تشيلسي على ضيفه مانشستر سيتي أقرب ملاحقي فريق المدرب الألماني “يورجن كلوب”.

وتجمع الآلاف من جماهير ليفربول خارج ملعب “أنفيلد” يوم الخميس، من أجل الاحتفال باللقب، وأصدرت شرطة منطقة مرسيسايد أمرًا يوم أمس الجمعة بإنهاء التجمعات، وأوضحت في حسابها على “تويتر” أن الأمر سيظل قيد التنفيذ حتى يوم الأحد.

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وفي بيان مشترك قالت شرطة مرسيسايد ومجلس مدينة ليفربول “مديتنا لا تزال تواجه أزمة صحية عامة وهذا التصرف غير مقبول تماما، وإمكانية ظهور موجة ثانية من العدوى لا تزال قائمة وعلينا العمل سويا لضمان الحفاظ على ما تحقق في المنطقة خلال فترة الإغلاق.وجاء في البيان أيضا: وعندما تكون هناك فرصة للقيام بذلك بسلام فإننا سنعمل سويا لترتيب مسيرة انتصار يمكن للجميع المشاركة فيها”.

ثم جاء في تعليقات الشرطة “نتفهم أن جماهير ليفربول تريد مواصلة الاحتفالات لكن من أجل سلامتكم وسلامة الآخرين عودوا واحتفلوا في منازلكم، فيروس كورونا ما يزال خطرا قائما ومدينتنا فقدت العديد من الأرواح بسبب هذا المرض”.

وانتهت التصريحات “يتساءل البعض لماذا لم نتحرك لفض التجمعات أو اتخاذ أي إجراء لمنع التجمعات، المجالس لا تملك الحق لفعل ذلك، لو لديكم أي شخص يشارك في الاحتفالات اطلبوا منه العودة إلى منزله”.

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