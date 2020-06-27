بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وسلتا فيغو في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “برشلونة وسلتا فيغو” في أهم مباريات اليوم السبت 27-6-2020 بالجولة الـ 32، في الدوري الإسباني.

تنقل مباراة “برشلونة وسلتا فيغو” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة لاليجا تي ڤي بار، وقناة موڤي ستار لاليجا 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “بالايدوس” بمدينة فيغو.

يحتل “برشلونة” المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 68 نقطة متساويًا في عدد النقاط مع المتصدر “ريال مدريد”، الذي يعتلي الصدارة بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة، وسيسعى البلوجرانا إلى تحقيق الفوز من أجل وضع اللوس بلانكوس تحت الضغوطات قبل مواجهته امام “إسبانيول” غدًا الأحد.

واستعاد برشلونة سكة الانتصارات من جديد ببطولة الدوري الاسباني، اثر تغلبه على “أثلتيك بيلباو” بالجولة الماضية، ليرفع رصيده في عدد مرات الفوز هذا الموسم بالليجا إلى 21، بينما حقق التعادل في 5 مباريات، وخسر مثلها، وسجل 70 هدف كأقوى هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه 31 مرة.

في المقابل يقبع “سلتا فيغو” في المركز الـ16 برصيد 33 نقطة، بفارق 7 نقاط بينه وبين أولى المراكز المهددة بالهبوط التي يقع فيها “ريال مايوركا”، وبفارق نقطتين فقط عن اصحاب المراكز الـ 15 و14 “ديبورتيفو ألافيس وبلد الوليد” على الترتيب.

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اخر 10 مباريات خاضها الفريقين في بطولة الدوري الاسباني، انتصر “برشلونة” في 8 مباريات، وخسر مباراة واحدة، وتعادل مثلها، بينما فاز “سلتا فيغو” في 4 لقاءات، وتعادل مثلهما، وخسر في مباراتين.

وانتهت اخر مواجهة بين “برشلونة وسلتا فيغو” في الليجا بفوز البلوجرانا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد نال منهما الأسطورة الارجنتينية “ليونيل ميسي” نصيب الأسد بهاتريك، في المباراة التي أقيمت على ملعب “الكامب نو” يوم 9 نوفمبر 2019.

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برشلونة 2-2 سلتا فيغو

????️ملعب بالايدوس (سلتا فيغو)

????الدوري الاسباني (الجولة الـ 32)

⌚انتهت

بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”

أهلاً ومرحبًا بكم في هذا البث المباشر لمباراة برشلونة وسلتا فيغو في الجولة الـ 32 بالدوري الاسباني.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

نرجو منكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

???? تشكيلة برشلونة: شتيجن – سيميدو – بيكيه – أومتيتي – ألبا – فيدال – راكيتيتش – بويج – ميسي – سواريز – فاتي.

شتيجن – سيميدو – بيكيه – أومتيتي – ألبا – فيدال – راكيتيتش – بويج – ميسي – سواريز – فاتي. دكة البدلاء: نيتو – أراوخو – مونشو – ارثر – بينيا – مورير – لينجليه – جريزمان – فيربو – خورخي كوينكا – كويادو – برايثوايت.

???? تشكيلة سلتا فيغو: بلانكو – أيدو – سانز – نيستور – كيفين فاسكيز – منديز – يوكوسولو – دينيس سواريز – جونزاليس – أسباس – سمولوف.

بلانكو – أيدو – سانز – نيستور – كيفين فاسكيز – منديز – يوكوسولو – دينيس سواريز – جونزاليس – أسباس – سمولوف. دكة البدلاء: فيلار – روسيتش – جيسون موريللو – سانتي مينا – خوان هرنانديز – فونتان – جابرييل فيرنانديز – بابي ديوب – براداريتش – بيرميخو – رافينيا – نوليتو.

“1????صافرة بداية المباراة من الحكم الاسباني جييرمو كوادرا فرنانديز..

“2 اول انطلاقة واول فرصة لصالح أنسو فاتي.. انطلاقة سريعة من الجهة اليسرى من الجناح الشاب ولكن مدافع سلتا فيغو يتدخل ويقطع الكرة.

“5 اووووووووووووووووه العارضة تنقذ سلتا فيغو من الهدف الاول بعد رأسية قوووية من بيكيه.

“7 هجمة مرتدة سريعة لسلتا فيغو تنتهي عند المهاجم سمولوف الذي سدد كرة قوية ارتطمت بأومتيتي وخرجت إلى الركنية.

“10 مرور اول 10 دقائق من زمن الشوط الاول ومازال برشلونة يبحث عن الهدف الاول..

“11????بطاقة صفراء على لاعب برشلونة جوردي ألبا بعد استعمال مرفقه في وجه مدافع سلتا فيغو اثناء الارتقاء على كرة عالية.

“13 الركنية الرابعة لصالح برشلونة.. تمر بسلام على دفاعات سلتا فيغو.

“15 لاعبو سيلتا فيغو يخرجون من مناطقهم الآن في محاولة لتهديد مرمى برشلونة..

“16 ماذا تفعل يا سيميدو!! الظهير الايمن يتلقى تمريرة على طبق من ذهب من ميسي داخل منطقة الجزاء وبدلاً من تسديدها في المرمى ارسلها بالعرض لدفاع سلتا فيغو بغرابة شديدة.

“18 ضربة حرة مباشر لصالح برشلونة على حدود منطقة جزاء سلتا فيغو..

“19⚽جوووووووووووووووووووووووووول الهدف الاول لبرشلونة برأسية رائعة من لويس سواريز.

“20 قصة الهدف: ميسي يتولى تنفيذ الركلة الحرة المباشرة، ويباغت دفاع سلتا فيغو بإرسال الكرة على رأس سواريز داخل منطقة الست ياردات بدلاً من تصويبها في المرمى ليضربها الأوروجوياني بقوة في المرمى.

“23 اوووووووووووووووووووه القائم يصد هدف التعادل لسلتا فيغو.

“23 أسباس يستكمل الهجمة ويسدد كرة من زاوية مستحيلة يتصدى لها شتيجن ببراعة.

“29 حكم المباراة يمنح اللاعبين دقيقة من اجل التقاط الانفاس “الكولينج بريك”.

“34????بطاقة صفراء على لاعب سلتا فيغو بريس منديز.

“36 اووووه فاتي يتلقى تمريرة من ميسي في قلب دفاع سلتا فيغو يروضها ويسددها قوووية ولكن ترتطم في قدم المدافع وتخرج إلى الركنية.

“39 اووووووووووووووووووه على غير العادة ميسي يضيع فرصة هدف محقق!!

“42 اسباس يهدر انفراد تااااام بالمرمى!! تأخر غير مبرر من نجم الفريق لا هو سدد الكرة وانهى الهجمة ولا هو مرر لسمولوف المنفرد على الجهة الأخرى.

“45 حكم المباراة يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدل من ضائع.

“45+2 ميسي يصوب الكرة من الركنية ولكن الحارس يتألق ويبعدها ببراعة.

“45+2 صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم برشلونة بهدف مقابل لا شئ.

استراحة قصيرة ونعود لكم من جديد مع بداية الشوط الثاني.

“45????بداية الشوط الثاني..

“49⚽جوووووووووووووووووووووووول هدف التعادل لسلتا فيغو عن طريق المهاجم سمولوف..

“49 قصة الهدف: خطأ في التمرير من ريكي بويج يخطفها لاعب سلتا فيجو ويضرب دفاعات برشلونة بتمريرة رائعة إلى يوكوسولو الذي يمرر الكرة على طبق من ذهب إلى سمولوف ليسددها في المرمى بسهولة.

“52 اووووووه ميسي كاد يسجل هدف التقدم لبرشلونة ولكن تسديدته تعلو المرمى.

“53 حكم المباراة ينتظر قرار الفار بخصوص تدخل مدافع برشلونة على ميسي بعد تسديدته الاخيرة.

“53 الحكم يستأنف اللعب الآن.. لا وجود لضربة جزاء.

“????بطاقة صفراء على مدافع برشلونة صامويل أومتيتي.

“60???????????? 3 تبديلات لصالح سلتا فيغو..

“60 خروج منديز ونزول براداريتش، وخروج يوكوسلو ونزول رافينيا، وخروج صاحب هدف التعادل سمولوف ونزول نوليتو.

“61????بطاقة صفراء على مدافع سلتا فيغو نيستور أراخو بعد شد قميص لويس سواريز بشكل واضح.

“67⚽جوووووووووووووووووووووووووول سواريز يسجل الهدف الثاني لبرشلونة.. بمكر شديد يخدع مدافع سلتا فيغو أراخو ويسدد الكرة في زاوية صعبة على الحارس بلانكو.

“69????التبديل الاول لبرشلونة .. خروج أنسو فاتي ونزول مارتن برايثوايت.

“73????التبديل الرابع لسلتا فيغو بخروج نيستور أراخو ونزول موريللو.

“75 اللعب يتوقف الآن.. “الكولينج بريك”..

“79 اوووووووووووووووووووه تير شتيجن ينقذ برشلونة من هدف التعادل بعد لعبة ولا أروع من عناصر سلتا فيغو.

“82????بطاقة صفراء على مهاجم برشلونة مارتن برايثوايت.

“85????التبديل الثاني لبرشلونة بخروج ريكي بويج ونزول ارثر ميلو.

“86 ضربة حرة مباشرة من على خط الـ 18 لسلتا فيغو.

“87⚽جووووووووووووووووووووووووول هدف التعادل لسلتا فيغووو.. اسباس يتولى تنفيذ الركلة الحرة ويسددها بقوة لتمر من حائط الصد وتسكن شباك شتيجن.

“88????بطاقة صفراء على اسباس بعدما خلع قميصه اثناء الاحتفال بتسجيل الهدف.

“90 حكم المباراة يضيع 5 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع.

“90+3 تسديدة ضعيفة وبعيدة كل البعد عن المرمى من راكيتيتش.

“90+4 اوووووووووووووووووووووووووووه مستحيل ما يفعله لاعبو سلتا فيغو.. نوليتو يضيع هدف الحسم من على خط المرمى سدد الكرة في احضان تير شتيجن!!

“90+5 صافرة نهاية المباراة بالتعادل الايجابي الايجابي بهدفين لمثلهما.

????بيكيه يتحصل على بطاقة صفراء بسبب اعتراضه على حكم المباراة اثناء خروجه من أرض الملعب.

نتمنى ان تكونوا قد استمتعتم بهذه التغطية.

إلى اللقاء في مباريات اخرى.

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