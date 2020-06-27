كيفين دي بروينه: مانشستر سيتي أمامه موسم مذهل

قال نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، كيفين دي بروينه إن الفريق لن يتوقف عند خسارة لقب الدوري الانجليزي الممتاز، حيث لا يزال بإمكانه تقديم موسم مذهل.

وحسم ليفربول لقب الدوري الانجليزي الممتاز لصالحه للمرة الأولى منذ 30 عاما، بعدما خسر مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي، أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف يوم الخميس الماضي في الجولة الحادية والثلاثين. وفاز الريدز على كريستال بالاس برباعية نظيفة مساء الأربعاء الماضي في الجولة ذاتها.

واتسع الفارق بذلك بين المتصدر ليفربول وصاحب المركز الثاني مانشستر سيتي إلى 23 نقطة، قبل سبع جولات من نهاية المسابقة، ليحسم الريدز تتويجه بلقب الدوري الانجليزي للمرة التاسعة عشر في تاريخه.

ولا تزال فرصة التتويج بلقب محلي وآخر أوروبي هذا الموسم متاحة لمانشستر سيتي، حيث يحل ضيفا على نيوكاسل يونايتد غدا الأحد في دور الثمانية من كأس الاتحاد الإنجليزي، كما يستضيف ريال مدريد الإسباني في أغسطس المقبل في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، علما بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف على ملعب سانتياجو برنابيو.

Advertisements

وقال دي بروينه، في تصريحات صحفية لشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية: “أعتقد أننا نقدم عملا جيدا، مقارنة بالعديد من الفرق الأخرى.. مازلنا نحتل المركز الثاني، وهو ما يعني أننا ثاني أفضل فريق بعد ليفربول، وأعتقد أننا لا نزال نحظى بفرص كبيرة في كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا”.

وأضاف :”إذا فزنا باللقبين، سيكون هذا موسما مذهلا بالنسبة لنا. لا يزال أمامنا الكثير لنلعب من أجله ونتطلع إليه. ولا وقت لدينا للإحباط”.

وقال دي بروينه عن تتويج الريدز بالدوري الانجليزي: “دائما نشعر بخيبة أمل عندما تخفق في تحقيق الفوز، لكننا صادقون بما يكفي للقول إن ليفربول كان أفضل خلال هذا العام”.

..