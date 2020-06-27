سولشاير: نتطلع إلى بقاء بوجبا مع مانشستر يونايتد

أكد المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولشاير، إنه يود الاحتفاظ بالنجم الفرنسي بول بوجبا في الفريق.

وتنتشر الكثير من التكهنات في فترات حالية وسابقة، حول مستقبل “بول بوجبا” مع مانشستر يونايتد.

وارتبط بوجبا كثيرًا بإمكانية مغادرة مانشستر يونايتد، في ظل اهتمام ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي بالحصول على خدماته.

وقال سولشاير في تصريحات نشرتها صحيفة الميرور البريطانية حول هذا الأمر: “بوجبا يعرف أنه موهبة خاصة، هو لا يريد في غضون خمس أو عشر سنوات النظر إلى الوراء ويظن أنه لم يحقق أقصى استفادة من تلك السنوات”.

وأضاف: “لقد فاز بالفعل بكأس العالم، وفاز ببطولات مع يوفنتوس، لذلك نحن لا نتفاجأ بحماسه وتفانيه لنا”.

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وواصل: “نحن نتطلع إلى بقاء بوجبا معنا، ونرغب في بقاء أفضل اللاعبين هنا على أي حال”.

وبرغم أنه لا يمكن لأحد التشكيك في قدرات بول بوجبا الكروية، لا يزال اسمه يقترن بالرحيل عن مانشستر يونايتد، فيما أقر اللاعب نفسه في العام الماضي أنه ربما يكون قد حان الوقت لخوض تحد جديد.

واقترن اسم بول بوجبا بالانتقال إلى صفوف “ريال مدريد” أو العودة إلى يوفنتوس، فيما تشير تقارير صحفية إلى حرص المدير الفني الفرنسي “زين الدين زيدان” على الحصول على خدمات مواطنه.

وتحدثت بعض التقارير أيضًا، عن عودة بوجبا إلى يوفنتوس، لكن جائحة فيروس كورونا المستجد، دفعت كافة الأندية الكبرى إلى إعادة التفكير في إستراتيجيتها الخاصة بالميركاتو، بسبب الأزمات المالية.

ولم يشارك بول بوجبا سوى في 10 مباريات رفقة مانشستر يونايتد هذا الموسم، بسبب إصابة قوية في الكاحل، حيث صنع ثلاثة أهداف خلال تلك المشاركات.

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