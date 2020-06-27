ليفربول مطالب بتسديد ضريبة الفوز بالدوري الانجليزي!

استطاع ليفربول أن يتوج بالدوري الانجليزي الممتاز، في موسم استثنائي بعدما توقف لأكثر من ثلاثة أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتم حسم لقب الدوري الانجليزي لصالح ليفربول، بعد فوز “تشيلسي” على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، وذلك قبل نهاية المسابقة بسبعة جولات.

ويعد هذا هو أول لقب للدوري الانجليزي الممتاز في لليفربول، منذ آخر تتويج في موسم 1989/90، ليكون لقب الدوري التاسع عشر في تاريخ النادي.

ومن أجل هذا التتويج التاريخي، أبرم ليفربول العديد من الصفقات التي جعلت منه فريقا قويًا، ونصبته ملكا على عرش إنجلترا بعد سنوات عجاف، غاب فيها لقب الدوري الانجليزي عن خزائن النادي.

وبحسب ما أوردت صحيفة الصن البريطانية، فإن ليفربول بات مطالبًا بتسديد أموال إلى عدد من الأندية، عقب الفوز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز بشكل رسمي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول خلال تعاقداته كان يلجأ مرارًا لإغراء الأندية بالحصول على مكافآت نظير انتقال نجومها، ومساهمتهم في التتويج بالدوري الانجليزي الممتاز.

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حيث أوضحت أن ليفربول بات مطالبًا في الوقت الحالي بتسديد أموال مقدرة بملايين الجنيهات، نظير الصفقات المبرمة خلال السنوات الأخيرة.

وأكبر المستفيدين من تتويج ليفربول بالدوري الانجليزي، هو نادي ساوثامبتون، حيث سيحصل على ما يقرب من ثلاثة ملايين جنيه إسترليني، بسبب مشاركة لاعبيه السابقين في تتويج ليفربول باللقب.

حيث تواجد 4 لاعبين في صفوف ليفربول قادمين من ساوثامبتون وهم الهولندي “فيرجيل فان دايك” والسنغالي “ساديو ماني” والكرواتي “ديان لوفرين” والإنجليزي “آدم لالانا”.

كما أشارت الصحيفة إلى أن آرسنال سيحصل أيضًا على رسوم كبيرة بسبب تواجد لاعبه السابق “أليكس أوكسليد تشامبرلين” ضمن قائمة ليفربول المتوجة بالدوري.

هذا بالإضافة إلى عدة أندية ستحقق استفادة من تتويج ليفربول وهي هال سيتي النادي السابق لأندري روبرتسون، وتشارلتون أثلتيك الفريق السابق لجو جوميز.

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