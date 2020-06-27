اكرامي: طاهر طاهر لا يستحق المبلغ المطلوب لبيعه

يرى حارس مرمى الاهلي السابق اكرامي الشحات، أن لاعب المقاولون العرب طاهر محمد طاهر، المرشح للانضمام لصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي 2020، لا يستحق المبلغ الذي طلبه مسؤولو ذئاب الجبل للموافقة على بيعه.

وأكد اكرامي في تصريحات تلفزيونية لقناة “ام بي سي مصر”، أن المقابل المادي الذي حدده نادي المقاولون العرب للموافقة على انتقال طاهر محمد طاهر إلى الاهلي في الميركاتو الصيفي المقبل مبالغ فيه للغاية.

وقدمت إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، عرضا رسميًا إلى نادي المقاولون العرب، لشراء جناح الفريق الشاب طاهر محمد طاهر في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشدد اكرامي الشحات في تصريحاته، على أنه لا يوجد لاعب في مصر يستحق المبلغ المطلوب في طاهر محمد طاهر، ولا نصف هذا المبلغ.

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وطلب مسؤولو المقاولون الحصول على 40 مليون جنيه بالإضافة إلى لاعبين اثنين من الاهلي، للموافقة على التنازل عن خدمات طاهر محمد طاهر.

ولوح مسؤولو المقاولون بوجود عدة عروض لشراء طاهر محمد طاهر، في مقدمتها عرض من نادي “بيراميدز“، الذي يسعى لشراء اللاعب بمبلغ مالي كبير.

ويتولى رئيس الاهلي محمود الخطيب ملف التعاقد مع طاهر محمد طاهر بشكل شخصي، ويخشى من الفشل في اتمام التعاقد مع اللاعب، بعد أن استعدت جماهير النادي للإعلان الرسمي عن الصفقة.

وتمسك المدير الفني لفريق الاهلي السويسري “رينيه فايلر“، بضرورة التعاقد مع طاهر محمد طاهر، تحسبًا لرحيل رمضان صبحي عن الفريق، عقب انتهاء اعارته بنهاية الموسم الحالي، وعودته إلى هيدرسفيلد الانجليزي.

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