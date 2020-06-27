رياضة | برشلونة يُقدم هدية غالية الثمن إلى ريال مدريد بتعادله أمام سيلتا فيجو

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يُقدم هدية غالية الثمن إلى ريال مدريد بتعادله أمام سيلتا فيجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط برشلونة في فخ التعادل أمام مضيفه سيلتا فيجو بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح الفريق الكتالوني التسجيل عبر لويس سواريز في الدقيقة 20، ثم عادل فيدور سمولوف النتيجة لصالح اصحاب الأرض سيلتا فيجو في الدقيقة 50.

وعاد سواريز مجددًا لهز الشباك ويدون على الهدف الشخصي الثاني له وللبلوجرانا في الدقيقة 67 من عمر الشوط الثاني للمباراة، ولكن في الدقيقة 88 فجر أسباس المفاجأة الكبرى بتسجيله هدف التعادل القاتل لسيلتا فيجو.

رفع برشلونة رصيده بهذا التعادل إلى 69 نقطة في صدارة الدوري الإسباني بشكل مؤقت في انتظار نتيجة مباراة ريال مدريد وإسبانيول التي ستلعب غدًا في نفس الجولة، فيما رفع رصيد سيلتا فيجو 34 نقطة في المركز السادس عشر.