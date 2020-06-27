رياضة | تعرّف على أرقام وحصاد وهدّافي كوكاكولا بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرّف على أرقام وحصاد وهدّافي كوكاكولا بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي كوكاكولا، في المركز العاشر، قبل توقف الموسم الحالي ، بسبب فيروس كورونا

ويملك الفريق في رصيده، 18 نقطة، حتى الجولة السابعة عشر، ويقدم الخليج 365 الرياضي قائمة هدافي فريق كوكاكولا بالقسم الثاني، إذا تمكن 5 لاعب من تسجيل الأهداف .

قائمة هدافي كوكاكولا بدوري القسم الثاني :

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1- أكرم عبد ربه 6 أهداف، منهم 5 ضربات جزاء في منتخب السويس والداخلية وبتروجت والزرقا والترسانة وهدف في النصر.

2- أحمد سعيد "بندق" 3 أهداف في الداخلية وسيراميكا والقناة.

3- صلاح حلاوه هاتريك في المريخ.

4- محمد ناجي جدو هدف في النصر.

5- محمد علاء لالا هدف في النجوم.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 32 نقطة

2- الداخلية 31 نقطة

3- بتروجت 29 نقطة

4- منتخب السويس 25 نقطة

5- النصر 25 نقطة

6- جمهورية شبين 22 نقطة

7- القناة 22 نقطة

8- النجوم 21 نقطة

9- المريخ 18 نقطة

10- كوكاكولا 18 نقطة

11- الترسانة 15 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط