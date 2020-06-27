رياضة | نستعرض قائمة هدافي الترسانة بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نستعرض قائمة هدافي الترسانة بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتل فريق الترسانة المركز قبل الأخير بالمجموعة الثانية - مجموعة القاهرة والقناة - خلال منافسات الموسم الحالي، بدورى القسم الثاني برصيد 15 نقطة.

وسجل لاعبي الترسانة، 11 هدف خلال مشوار الفريق حتى الجولة السابعة عشر، وقبل خمسة جولات من ختام الدور الثاني.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" قائمة هدافي فريق الترسانة القسم الثاني، إذا تمكن 5 لاعبين من تسجيل الأهداف وهم

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1- إيهاب فؤاد 5 أهداف منهم هدفين في النجوم أحدهما من ضربة جزاء، وهدف في المريخ وجمهورية شبين ومنتخب السويس.