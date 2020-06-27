رياضة | 5 لاعبين هزوا الشباك مع الزرقا في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 5 لاعبين هزوا الشباك مع الزرقا في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض فريق الزرقا، سبعه عشر مباراة، في الموسم الحالي، بمسابقة دوري القسم الثاني، حيث يتذيل قاع مجموعة القاهرة والقناة، خلال منافسات الموسم الحالي، برصيد 9 نقطات.

سجل فريق الزرقا 10 أهداف خلال مشوار الفريق حتى الجولة 17، ويقدم "الخليج 365 الرياضي" قائمة هدافي فريق الزرقا قبل خمسة جولات من ختام الدور الثاني، إذا تمكن 7 لاعبين من تسجيل الأهداف .

وتتضمن قائمة اللاعبين كلاً من :

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1- يوسف حسن هدفين في المريخ والداخلية

2- بإسم عادل هدفين في كوكاكولا وجمهورية شبين

3- حسام جماليه هدفين في جمهورية شبين والمريخ

4- محمد عصام هدف في سيراميكا كليوباترا

5- محمد بدير مانجا هدف في الداخلية

6- أحمد سمير هدف في الداخلية

7- نور العشرى هدف في المريخ

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 32 نقطة

2- الداخلية 31 نقطة

3- بتروجت 29 نقطة

4- منتخب السويس 25 نقطة

5- النصر 25 نقطة

6- جمهورية شبين 22 نقطة

7- القناة 22 نقطة

8- النجوم 21 نقطة

9- المريخ 18 نقطة

10- كوكاكولا 18 نقطة

11- الترسانة 15 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط