رياضة | مارسيليا يعلن تمديد عقد باييه حتى 2024

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مارسيليا يعلن تمديد عقد باييه حتى 2024 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أولمبيك مرسيليا الفرنسي، عن عن تمديد عقد نجمه الأول ديميتري باييه لمدة عامين ليبقى في صفوفه حتى 2024، بعدما وافق على خفض راتبه بنسبة 50% الموسم المقبل.

وقال باييه، الذي رفض في وقت سابق خفض راتبه وسط أزمة كوفيد-19، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المدرب أندريه فيلاس بواش ورئيس النادي جاك-هنري إيرو "حب النادي شيء جيد لكن الأفضل إثبات ذلك".

وسيكون راتبه بموسم 2021-2022 أقل بنسبة 30% من راتبه هذا الموسم والمقدر بستة ملايين يورو.

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وأضاف لاعب منتخب فرنسا "التقيت مع الرئيس لتقديم مقترح".

وخاض باييه، الذي ساعد فرنسا في الوصول لنهائي بطولة أوروبا 2016، مباراته الدولية الأخيرة من إجمالي 38 مشاركة في أكتوبر تشرين الأول 2018.

ويواجه مرسيليا ضغطا ماليا وعوقب بغرامة قيمتها ثلاثة ملايين يورو هذا الشهر لخرق اتفاق تسوية متعلق بقواعد اللعب المالي النظيف.

وقال الاتحاد الأوروبي "يويفا" إنه سيتم خصم "15% من الإيرادات التي يحق للنادي الحصول عليها من أي مشاركة في بطولات أوروبا للأندية" في الموسمين المقبلين.