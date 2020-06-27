رياضة | أتلتيك بلباو يعبر ريال مايوركا بالثلاثة في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أتلتيك بلباو يعبر ريال مايوركا بالثلاثة في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق أتلتيك بلباو فوزًا عريضًا على حساب ضيفه ريال مايوركا بثلاثة أهداف مقابل هجف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أهداف بلباو راؤول جارسيا في الدقيقة 16 من ركلة جزاء وأوهيان سانسيت في الدقيقة 24 وأسيير فيلاليبري في الدقيقة الاخيرة من المباراة، فيما سجل هدف مايوركا أنتي بوديمير في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

ورفع بلباو رصيده إلى 45 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد مايوركا عند 26 نقطة في المركز الثامن عشر.