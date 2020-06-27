رياضة | المقاولون يصدم الأهلي ويصر على شرطه النهائي لبيع طاهر

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المقاولون يصدم الأهلي ويصر على شرطه النهائي لبيع طاهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه مسئولو نادي المقاولون العرب، صفعة قوية لإدارة الأهلي، بشأن طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق والذي يسعى الأحمر لضمه على سبيل الإعارة لمدة موسم أو موسمين، مع وجود بند بأحقية الشراء.

وأكد مصدر بالمقاولون العرب، أن إدارة الذئاب تتمسك بالحصول على 40 مليون جنيه لبيع اللاعب للأهلي، بعد الحصول على موافقة المجلس على العرض.

Advertisements

ورفض المقاولون فكرة إعارة اللاعب حاليا، نظرًا لحاجة النادي للحصول على أموال والاستفادة المادية من الصفقة، خصوصا أنه كان هناك اتجاه كبير لتسويقه في أوروبا.

وأكد المصدر، أن رغبة طاهر حاليا هي ارتداء قميص الأهلي، وهو ماجعل مجلس الإدارة يعدل قراره ويوافق على بيعه داخل مصر.

وكان محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون، قد أخبر الأهلي برغبته في الحصول على 40 مليون جنيه، بجانب لاعبين على سبيل الإعارة، ولكن الأهلي لم يحسم موقفه من الصفقة حتى الآن.