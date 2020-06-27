رياضة | كارتيرون يتمسك بثنائي الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يتمسك بثنائي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك بثنائي الأبيض محمد عبدالغني وعبدالله جمعة ورفض نهائيا فكرة رحيلهم.

وشهدت الفترة الماضية تلقى كل من محمد عبد الغني وعبد الله جمعة نجمي القلعة البيضاء العديد من العروض لضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وكانت أبرز العروض المقدمة إلى جمعة وعبد الغني من نادي بيراميدز وبعض أندية الدوري السعودي والدوري الإماراتي.

ورفض كارتيرون رحيل عبد الله جمعة أو محمد عبد الغني في نهاية الموسم الجاري مؤكدا إلى إدارة نادي الزمالك أنه في حاجة لخدمات هذا الثنائي في الموسم المقبل.

ويتواجد نادي الزمالك حاليا في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ٢٨ نقطة من أصل ١٦ مباراة خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.