رياضة | هيجواين: أدرك مدى حاجة يوفنتوس إلى الدور الذي ألعبه

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر هيجواين: أدرك مدى حاجة يوفنتوس إلى الدور الذي ألعبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأرجنتيني جونزالو هيجواين، مهاجم يوفنتوس، أنه يدرك جيدًا مدي حاجة الفريق إلى الدور الذي يلعبه، وذلك بعد فوز السيدة العجوز برباعية على ليتشي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وشارك هيجواين، العائد من الإصابة، من مقعد البدلاء في الدقيقة 77 من مباراة أمس، ونجح في إضافة الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 83 بمساعدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان هيجواين قد سافر إلى الأرجنتين للتواجد مع والدته خلال مرضها، وذلك في فترة الإغلاق العام التي شهدتها إيطاليا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعرض بعدها للإصابة لدى استئناف التدريبات في مايو الماضي.

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وقال هيجواين عقب مباراة أمس :"بعد فترة سيئة قضيتها، تغير شيء ما في تفكيري، وأدركت حاجة الفريق لي من أجل إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن."

وأضاف أنه بات بحال جيد ونجح في التسجيل، وتابع :"الآن علينا استعادة طاقتنا حيث أن أمامنا مباراة أخرى يوم الثلاثاء (أمام جنوه)."

وحقق يوفنتوس الفوز في مباراة أمس ليرفع رصيده في صدارة الدوري الإيطالي إلى 69 نقطة موسعا الفارق الذي يفصله عن لاتسيو صاحب المركز الثاني إلى سبع نقاط، علما بأن لاتسيو يخوض مباراته في المرحلة نفسها اليوم السبت أمام فيورنتينا.