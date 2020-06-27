رياضة | مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إفريقية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكدت أن وكيل نجم الأهلي الهارب قام بعرض اللاعب على غريمه التقليدي الزمالك لضمه في الميركاتو الصيفي.

وذكرت صحيفة "africafootunited" أن المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب النجم الساحلي التونسي الحالي عرض خدماته بمساعدة وكيله على نادي الزمالك.

Advertisements

وكان سليماني كوليبالي قد هرب من صفوف الأهلي في مايو 2017 وقدم النادي شكوى ضده وتم إيقافه مؤقتا عن المنافسة.

وتابعت الصحيفة، أن إدارة الزمالك قدمت ملف كوليبالي للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لتحديد موقف النادي من ضم اللاعب من عدمه.

ويخطط الزمالك للتعاقد مهاجم جديد مميز في الانتقالات الصيفية القادمة لدعم خط الهجوم مع مصطفى محمد نجم الفريق.