رياضة | تغطية مباشرة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر (لحظة بلحظة)

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تغطية مباشرة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر (لحظة بلحظة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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ويحتل فريق برشلونة وصافة اللياج برصيد 68 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن الريال المتصدر، ويتطلع الفريق الكتالوني لتحقيق الانتصار الليلة من اجل خطف الصدارة بشكل مؤقت.



وأعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة تشكيل فريقه لمواجهة سيلتا فيجو، وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي :-

حراسة المرمى : تير شتيجين

خط الدفاع : سيميدو - أومتيتي - بيكيه - جوردي ألبا

خط الوسط : فيدال - ريكي بويج - راكيتيتش

خط الهجوم : لويس سواريز - أنسو فاتي - ليونيل ميسي.

أحداث المباراة

الدقيقة الثالثة: ركلة حرة لفريق برشلونة يسددها ليونيل ميسي ولكن الحائط يحولها لركلة ركنية للفريق الكتالوني.

الدقيقة الخامسة: ركلة ركنية من ميسي يلعبها داخل منطقة الجزاء على رأس بيكيه الذي يحولها لتصطدم بالعارضة قبل أن يبعدها دفاع سيلتا فيجو.

الدقيقة العاشرة: برشلونة يواصل الهجوم وركنية جديدة لصالح برشلونة من الجهة اليمنى ينفذها ميسي الي داخل منطقة الجزاء ترتد خطيرة من دفاع سيلتا لتصل الى ريكي بوينج على حدود منطقة الجزاء يسدد كرة تمر بجوار القائم الأيسر.

ربع ساعة من الشوط الاول والنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف.



جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول Advertisements الدقيقة 20: خطأ لصالح برشلونة من على حدود منطقة الجزاء يلعبها ميسي على رأس سواريز الذي يحولها ببراعة لتسكن الشباك محرزا الهدف الأول لصالح فريقه. الدقيقة 24: فرصة خطيرة للغاية لصالح سيلتا فيجو بعد تمريرة من دينيس سواريز الى براييس مينديز داخل منطقة الجزاء يسدد كرة تلمس تير شتيجين قبل أن تصطدم بالقائم الأيمن ويبعدها الدفاع لتصل الى ياجو أسباس الذي يسدد من الجهة اليمنى كرة تيتصدى لها تير شتيجين ببراعة. نصف ساعة لعب والنتيجة تقدم برشلونة على سيلتا فيجو بهدف نظيف. الدقيقة 37: تمريرة طولية من دينيس سواريز في اتجاه سمولوف المنطلق في منتصف ملعب برشلونة ولكن خروج من تير شتيجين يبعد الكرة. الدقيقة 40: إنطلاقة سريعة من ميسي على حدود منطقة الجزاء يسدد من على حدود منطقة الجزاء يسدد كرة تمر عالية وتخرج ركلة مرمى. الدقيقة 44: هجمة جديدة للبارسا بقيادة أنسو فاتي في الجهة اليسرى يلعب عرضية تمر من جميع المهاجمين ويبعدها دفاع سيلتا فيجو. نهاية الشوط الأول بتقدم فريق برشلونة على سيلتا فيجو بهدف نظيف.



جوووووووووووووووووووووووووووووول الدقيقة 50: هجمة سريعة من سيلتا فيجو عن طريف اللاعب أوكاي يوكوسلو الذي يمرر الى سمولوف المتواجد امام المرمى مباشرة ليسجل التعادل. الدقيقة 55: انطلاقة جديدة من ميسي على حدود منطقة الحجزاء يسدد كرة تمر بجوار القائم الأيسر. ساعة لعب والنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الدقيقة 67: تمريرة من ميسي الى سواريز المتواجد داخل منطقة الجزاء يراغوغ بمهارة كبيرة يسدد أرضية تسكن الزاوية اليسرى للشباك.



75 دقيقة لعب والنتيجة تقدم فريق برشلونة على سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف

جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول

الدقيقة 88: ياجو اسباس يسجل هدف التعادل لسيلتا فيجو في الوقت القاتل.

انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ليفقد برشلونة نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على الليجا.