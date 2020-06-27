رياضة | يورجن كلوب: جوارديولا أفضل مدرب في العالم

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر يورجن كلوب: جوارديولا أفضل مدرب في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، والفائز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بتصريحات جديدة.

وأكد كلوب، أن زميله بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي هو أفضل مدرب في العالم.

وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، قال كلوب عن المدرب الإسباني الذي تولى تدريب برشلونة وبايرن ميونخ قبل أن يتولى حاليا تدريب نادي مانشيستر سيتي:" هو الأفضل بين جميع المدربين الذين أعرفهم".

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وأضاف كلوب، الفائز بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأحسن مدرب العام الماضي، إنه شخصيا يستغرب بعض الشيء عندما يصفه البعض بهذا الوصف، "فلأت " فأنا لا ألقي بالا إلى هذا رغم أنني سُرِرْتُ كثيرا بجائزة الفيفا"، وذلك في إشارة إلى جائزة أحسن مدرب للعام الحالي.

وأضاف كلوب، الذي كان فاز مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني بكأس ألمانيا، أنه نجح خلال الأعوام الأخيرة مع ليفربول، وقال إنه مدين بهذا لطاقم التدريب الجيد وفريقه الممتاز، وتابع بالقول:" إذا كانت لدي نقطة قوة فهي تجميع أناس جيدين".

كان كلوب فاز مع ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ثم فاز معه هذا الموسم بالدوري الإنجليزي لأول مرة تاريخ النادي منذ 30 عاما.