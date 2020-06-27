الامارات | مونشنجلادباخ يكمل الرباعي الألماني بدوري الأبطال وفورتونا يهبط للدرجة الثانية

شكرا لقرائتكم خبر عن مونشنجلادباخ يكمل الرباعي الألماني بدوري الأبطال وفورتونا يهبط للدرجة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لحق بوروسيا مونشنجلادباخ بركب المتأهلين إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما أنهى الموسم الحالي بالدوري الألماني لكرة القدم في النركز الرابع بجدول المسابقة ليرافق بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ولايبزج إلى البطولة الأوروبية الكبيرة.

وفي المقابل، لحق فورتونا دوسلدورف بفريق بادربورن في رحلة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بألمانيا اثر هزيمته صفر / 3 أمام مضيفه يونيون برلين وفوز فيردر بريمن على كولون 6 / 1 اليوم السبت في المرحلة الـ34 الأخيرة من الدوري الألماني (بوندسليغا) .

وحسمت الجولة الأخيرة من المسابقة اليوم المركز الرابع لصالح مونشنجلادباخ فيما احتل باير ليفركوزن المركز الخامس ليشارك في مسابقة الدوري الأوروبي مباشرة ويرافقه في رحلة المشاركة المباشرة بدور المجموعات في الدوري الأوروبي فريق هوفنهايم بعدما انفرد بالمركز السادس بفارق ثلاث نقاط أمام فولفسبورج الي تراجع للمركز السابع.

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وبهذا ، سيضطر فولفسبورج لخوض الأدوار التمهيدية المؤهلة لدور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وفي صراع الهروب من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية ، أفلت فيردر بريمن من مرافقة بادربورن في رحلة الهبوط المباشر بعدما تقدم للمركز السادس عشر في جدول المسابقة فيما تراجع فورتونا دوسلدورف.

ورغم هذا ، لم يضمن بريمن البقاء في دوري الدرجة الأولى حيث يحتاج الفريق من أجل ذلك إلى اجتياز الدور الفاصل خلال الأيام المقبلة أمام الفريق صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية.

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