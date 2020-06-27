بايرن ميونخ يسحق فولفسبورج برباعية نظيفة في ختام مشواره بالـ«بوندزليجا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم بايرن ميونخ مشواره في الدوري الألماني لكرة القدم «بوندزليجا» هذا الموسم بفوز جديد خارج أرضه على حساب فولفسبورج برباعية نظيفة، اليوم السبت، في الجولة الـ34.
أهداف المباراة جاءت بأقدام كينجسلي كومان، مايكل كويسانسي، روبرت ليفاندوفسكي (ركلة جزاء) وتوماس مولر، في الدقائق 4، 37، 72 و79، وقد شهدت أيضًا طرد جوشوا جويلافوجي من فولفسبورج في الدقيقة 71.
وعزز بايرن صدارته لجدول البوندزليجا برصيد 82 نقطة، بفارق 13 نقطة عن وصيفه بوروسيا دورتموند، بينما توقف رصيد فولفسبورج عند 49 نقطة، لينهي الموسم في المركز السابع.
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