شكرا لقرائتكم خبر عن دورتموند يتعرض إلى خسارة مُذلة برباعية أمام هوفنهايم في ختام «بوندزليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض فريق بوروسيا دورتموند إلى خسارة مُذلة أمام ضيفه هوفنهايم برباعية نظيفة، اليوم السبت، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في ختام مشواره بالدوري الألماني لكرة القدم «بوندزليجا».

وسجل رباعية هوفنهايم مهاجمه الكرواتي أندري كراماريتش في الدقائق 8 و30 و48 و50.

تجمد رصيد دورتموند عند 69 نقطة في المركز الثاني، بينما قفز هوفنهايم للمركز السادس برصيد 52 نقطة، ليؤمن تأهله لمجموعات الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) في الموسم المقبل.