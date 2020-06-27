شكرا لقرائتكم على جبر وأحمد الشناوى يرفضان تخفيض عقودهما فى بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضا الثنائى على جبر مدافع الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، وأحمد الشناوى حارس المرمى، فكرة تخفيض عقودهما فى السنوات المتبقية لهم مع الفريق السماوى، حيث تمسك الثنائى بالحصول على كامل قيمة التعاقد والتى تتراوح ما بين 11 و14 مليون جنيه بدون ضرائب، حيث إنهم من أعلى العقود فى الفريق نظرًا لإنضمامهم منذ أن تحول نادى الأسيوطى إلى بيراميدز.

وكشف مصدر مطلع ببيراميدز، أن أحمد الشناوى وعلى جبر قررا الاستمرار مع الفريق وعدم الرحيل إلا فى حالة الحصول على كامل القيمة المذكورة فى العقد، أو البقاء لحين إنتهاء مدة التعاقد، والرحيل بشكل مجانى، لاسيما وإنه لا يوجد حاليًا نادى فى مصر سيدفع تلك المبالغ الضخمة فى ظل حالة الركود وتوقف النشاط بسبب انتشار فيرس كورونا.

ومن المنتظر أن تبحث إدارة بيراميدز عن حل يرضى الطرفين، خاصة وإن الإدارة الحالية ترغب فى تخفيض النفقات عن الفترة الماضية.

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فى سياق أخر، أخطر رجب بكار، الظهير الأيمن لبيراميدز، مسئولى ناديه برغبته فى الانتقال إلى نادى الزمالك خلال الموسم المقبل، خاصة فى ظل وجود رغبة لدى اللاعب بإتمام خطوة انتقاله خلال الفترة الجارية، بعدما كشف مصدر مقرب منه عن تلقيه اتصالات خلال الفترة الجارية من الزمالك لضمه.

وأوضح المصدر ذاته أن هانى سعيد، المدير الرياضى لبيراميدز، أخطر بكار بضرورة الانتظار لحين حسم مصير منافسات الموسم الحالى، خاصة أن النادى يرتبط بمواجهات فى بطولة الدورى الممتاز وكذلك الكونفدرالية الأفريقية، ويسعى اللاعب للتوصل إلى اتفاق مع إدارة ناديه حول تنفيذ رغبته الحالية بالانتقال إلى قلعة ميت عقبة.

وينتظر رجب بكار إشارة موافقة ناديه على انتقاله إلى نادى الزمالك، من أجل التوقيع لقلعة ميت عقبة، للانتقال إلى صفوف الفريق فى الموسم الجديد بعدما أوضح نفس المصدر عن وجود اتصالات بينه وبين مسئولى النادى الأبيض خلال الفترة الأخيرة، أتم خلالها اتفاقه على الانتقال للنادى الأبيض فى الموسم المقبل.