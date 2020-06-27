شكرا لقرائتكم خبر عن الهوكى يخاطب وزارة الرياضة لإقامة معسكر منتخب الشباب فى المركز الاوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شريف كمال رئيس اتحاد الهوكى عن مخاطبة وزارة الشباب و الرياضة برئاسة الدكتور أشرف أصبحى من أجل الموافقة على إقامة معسكر لمنتخب الشباب فى المركز الأوليمبى خلال شهر أغسطس المقبل .

وأشار رئيس إتحاد الهوكى أن منتخب الشباب يستعد لخوض بطولة أفريقيا التى تم تأجيلها من شهر أكتوبر إلى مارس القادم و المؤهلة إلى كأس العالم .

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فى إطار مختلف أكد شريف كمال رئيس اتحاد الهوكى على تشكيل لجنة طبية برئاسة الدكتور عبد الله محمود مدرب المنتخب للإشراف على الإجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها على اللاعبين و المدربين و منظومة اللعبة فى عودة النشاط بعد أن تسلم تعليمات الإجراءات والأكواد الخاصة بالإجراءات الاحترازية من وزارة الشباب و الرياضة لإتباعها وتطبيقها فى عودة النشاط .

وأشار رئيس اتحاد الهوكى إلى أنه تم وضع تصور بتحديد يوم 7 أغسطس المقبل موعدًا لاستئناف المنافسات.

وقال شريف كمال أن مجلس الاتحاد وضع تصورات مسبقًة لإستئناف النشاط وعودة اللاعبين للتدريبات منذ فترة طويلة تحسبًا لصدور أى قرار بعودة النشاط فى أى لحظة ، حيث نظم الإتحاد دراسة المدربين "أون لاين" بعدما تم تقديمها، وذلك على صعيد المستويات المختلفة بدءًا من المستوى الأساسى، من أجل استغلال وقت حظر كورونا فى شىء إيجابى على الصعيد التدريبى والتحكيمى، فى ظل تعليق النشاط وفقا للإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.